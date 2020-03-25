Коронавирус: в Запорожской области количество заболевших возросло до пяти

25 марта, 2020, 16:39

В Запорожской области по состоянию на 25 марта подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает в Facebook глава Запорожской ОГА Виталий Туринок.

"В срочном порядке состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На повестке дня один вопрос - введение чрезвычайной ситуации в связи с подтверждением коронавируса у пяти жителей нашего региона", - сообщил Туринок.

Глава Запорожской ОГА отметил, что в области вводится чрезвычайная ситуация регионального уровня, создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, все структуры и подразделения получили соответствующие поручения.

Напомним, Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

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