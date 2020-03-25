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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Украину вернулись более 80 тыс. граждан, - МИД

Коронавирус: в Украину вернулись более 80 тыс. граждан, - МИД

По состоянию на 20:00 среды, 25 марта, в Украину вернулись 82 804 граждан

Об этом говорится на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в Facebook.

160 человек находятся на карантине за рубежом, из них больше всего - в Польше (106). Лечение от коронавируса за рубежом проходят 20 человек, всего в Германии (5) и Доминиканской Республике (4).

  • В Украину из Польши прибыл специальный поезд с украинцами, которые ранее оказались заблокированными на территории Евросоюза из-за мер противодействия коронавирусу.

 

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