Коронавирус в Украине: полиция обеспечит принудительную госпитализацию людей с подтвержденным диагнозом, - Аваков

"По решению санитарного врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию человека, у которого поставлен диагноз инфицирование коронавируса. Это не просто мера", - сказал министр в комментарии журналистам.

Он подчеркнул: "Человек, который избегает врачей, является распространителем (инфекции - ред.)".

По словам главы МВД, к тем, кто будет пренебрегать необходимостью самоизоляции или госпитализации, будут приниматься меры административного воздействия.