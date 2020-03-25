Коронавирус в Украине: полиция обеспечит принудительную госпитализацию людей с подтвержденным диагнозом, - Аваков
25 марта, 2020, 21:11
Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявляет, что предусмотрена принудительная госпитализация лиц, у кого подтверждено наличие коронавирусной инфекции
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"По решению санитарного врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию человека, у которого поставлен диагноз инфицирование коронавируса. Это не просто мера", - сказал министр в комментарии журналистам.
Он подчеркнул: "Человек, который избегает врачей, является распространителем (инфекции - ред.)".
По словам главы МВД, к тем, кто будет пренебрегать необходимостью самоизоляции или госпитализации, будут приниматься меры административного воздействия.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает украинцев или прибыть в страну в течение двух дней, или оставаться за рубежом, поскольку 27 марта будет принято решение закрыть авиационное и железнодорожное сообщение.
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