Коронавирус: на Луганщине инфицирован экс-заместитель главы ОГА, - СМИ

Об этом сообщает Hromadske .

По данным нескольких источников hromadske, инфицирован Александр Романовский - общественный деятель и бизнесмен из Рубежного, который является главой Луганского областного отделения партии "Батькивщина".

Источник из окружения Романовского сообщил, что он находится в изоляции с 19 марта. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. Сегодня пришли результаты повторного теста, и они были положительными.

Сейчас состояние больного стабильное, он получает необходимое лечение в стационаре инфекционного отделения Рубежанской городской больницы.

Hromadske сообщает, что пытается связаться с Романовским, чтобы взять комментарий, но пока он не отвечает на звонки и на сообщения.

Напомним, Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

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