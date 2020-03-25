Коронавирус: на Луганщине инфицирован экс-заместитель главы ОГА, - СМИ
25 марта, 2020, 16:58
25 марта в Луганской области подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом
Об этом сообщает Hromadske .
По данным нескольких источников hromadske, инфицирован Александр Романовский - общественный деятель и бизнесмен из Рубежного, который является главой Луганского областного отделения партии "Батькивщина".
Источник из окружения Романовского сообщил, что он находится в изоляции с 19 марта. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. Сегодня пришли результаты повторного теста, и они были положительными.
Сейчас состояние больного стабильное, он получает необходимое лечение в стационаре инфекционного отделения Рубежанской городской больницы.
Hromadske сообщает, что пытается связаться с Романовским, чтобы взять комментарий, но пока он не отвечает на звонки и на сообщения.
- Напомним, Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.
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