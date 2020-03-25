Коронавирус: 12 рейсов с украинцами прилетели в "Борисполь", ожидается еще 8
25 марта, 2020, 19:36
В международный аэропорт "Борисполь" 25 марта прибыли 12 рейсов с украинцами из-за рубежа. Также ожидается прилет еще 8 рейсов
Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло международного аэропорта "Борисполь", передает Укринформ .
В частности, 25 марта прибыли международные рейсы из Баку (Азербайджан), Дюссельдорфа (Германия), Берлина (Германия), Стамбула (Турция), Рима (Италия), Копенгагена (Дания), Еревана (Армения), Дохи (Катар), Малаги ( Испания), Бове (Франция), Праги (Чехия), Амстердама (Нидерланды).
Также в "Борисполе" 25 марта ожидается прибытие международных рейсов из следующих городов: Бове-2 (Франция), Тенерифе (Испания), Рига (Латвия), Брюссель (Бельгия), Дели (Индия), Мюнхен (Германия), Праги (Чехия ).
- Из-за пандемии коронавируса в Украину за минувшие сутки вернулись более 11 000 человек .
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