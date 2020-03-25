Карантин: за работниками, которые работают дистанционно, сохраняются должность, оплата труда и соцгарантии, - Малюська

25 марта, 2020, 17:39

За работниками, которые на время карантина работают дистанционно, сохраняются должность, оплата труда и социальные гарантии

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, информирует пресс-служба Минюста.

"Обращаем внимание, что за работниками сохраняются их трудовые права и оплата труда на время карантина и в течение работы из дома. Это касается как госслужащих, так и работников частного сектора. Также рекомендуем воздержаться от применения увольнений граждан, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 ст . 40 Кодекса законов о труде", - сказал Малюська.

Он отметил, что это предусмотрено постановлением "Некоторые вопросы обеспечения трудовых прав государственных служащих, работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций на время установления карантина в связи с обострением ситуации, связанной с распространением случаев острой респираторной болезни Covid-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ", которую поддержал Кабмин на заседании в среду

Малюська заметил, что выполнение такой работы не влечет за собой каких-либо ограничений трудовых прав государственных служащих и работников.

Сообщается, что правительство поддержало постановление с доработкой с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.