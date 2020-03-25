Грета Тунберг предполагает, что переболела коронавирусом
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
"Последние две недели я была на самоизоляции ... Вернувшись из поездки по Центральной Европе, я изолировала себя (в чужой квартире от мамы и сестры), поскольку число случаев заболевания COVID-19 (например, в Германии) сначала было аналогично Италии", - написала Тунберг.
По ее словам, около 10 дней назад у нее и ее отца появились некоторые симптомы, по возвращении из Брюсселя.
"Я чувствовала слабость, дрожь, боль в горле и кашель. У моего отца были такие же симптомы, но более сильные и с лихорадкой", - отметила девушка.
Грета отметила, что в Швеции нельзя проверить себя на наличие коронавируса, если лицу не требуется медицинская помощь.
"Всем, кто плохо себя чувствует, советуют оставаться дома и изолироваться", - добавила эко-активистка.
Именно поэтому Грета не смогла пройти тестирование.
"Но, очень вероятно, что он у меня был, учитывая все симптомы и обстоятельства", - написала Грета.
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