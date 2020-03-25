Грета Тунберг предполагает, что переболела коронавирусом

25 марта, 2020, 09:08

Шведская эко-активистка Грета Тунберг считает, что переболел COVID-19

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Последние две недели я была на самоизоляции ... Вернувшись из поездки по Центральной Европе, я изолировала себя (в чужой квартире от мамы и сестры), поскольку число случаев заболевания COVID-19 (например, в Германии) сначала было аналогично Италии", - написала Тунберг.

По ее словам, около 10 дней назад у нее и ее отца появились некоторые симптомы, по возвращении из Брюсселя.

"Я чувствовала слабость, дрожь, боль в горле и кашель. У моего отца были такие же симптомы, но более сильные и с лихорадкой", - отметила девушка.

Грета отметила, что в Швеции нельзя проверить себя на наличие коронавируса, если лицу не требуется медицинская помощь.

"Всем, кто плохо себя чувствует, советуют оставаться дома и изолироваться", - добавила эко-активистка.