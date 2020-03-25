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Espreso.tvОбществоGoogle выделил $ 550 тысяч МЗ Украины на информационную кампанию

Google выделил $ 550 тысяч МЗ Украины на информационную кампанию

Министерство здравоохранения получило грант в размере $ 550 тысяч на кампанию в пределах приоритизации официальных источников информации от Google

Об этом сообщается на Facebook-странице Минздраве.

Ведомство получило грант на поисковую кампанию в пределах приоритизации официальных источников информации.

"Это позволит пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине", - говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что таким образом пользователи будут реже переходить на недостоверные источники.

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