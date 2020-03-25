Google выделил $ 550 тысяч МЗ Украины на информационную кампанию
25 марта, 2020, 13:13
Министерство здравоохранения получило грант в размере $ 550 тысяч на кампанию в пределах приоритизации официальных источников информации от Google
Об этом сообщается на Facebook-странице Минздраве.
Ведомство получило грант на поисковую кампанию в пределах приоритизации официальных источников информации.
"Это позволит пользователям поискового сервиса в Украине в первую очередь получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине", - говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что таким образом пользователи будут реже переходить на недостоверные источники.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-