Гончаренко передал Одесской областной больнице реанимационное оборудование от Фонда Порошенко

25 марта, 2020, 13:49

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко передал комплект реанимационного оборудования, приобретенного Фондом Порошенко, в Одесскую областную клиническую больницу

Об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Потребность в таком оборудовании имеется всегда и сегодня это особенно актуально. Это ларингоскопы, пульсоксиметры, отсос хирургический и шприцевой насос. Все это обязательно пригодится при работе с больными коронавирусом. Это оборудование многократного использования и понадобится нам после эпидемии. Нам не хватает сейчас всего - средств индивидуальной защиты, медикаментов, аппаратов искусственной вентиляции легких. сейчас нам выделили средства, но купить что-то сейчас очень сложно. Мы над этим работаем. Все это нужно для нашей работы и для спасения людей ", - отметил главный врач Юрий Гульченко.

"Мы получили оборудование, которое будет передано в интенсивную терапию нашей больницы для того, чтобы можно было своевременно оказать помощь больному и определить его состояние. Это лечебно-диагностическое оборудование, которое необходимо всегда в любом количестве. Конечно, еще нужны средства индивидуальной защиты , оборудование, медикаменты, которыми можно будет оказывать помощь ", - отметил врач-реаниматоров Артем Каракаш.

Алексей Гончаренко отметил, что правительство Зеленского, к сожалению, провалило подготовку к эпидемии.

"Власть абсолютно не готова к эпидемии и полностью проспала первые месяцы, когда эпидемия начала шагать по миру. В январе можно было еще многое сделать. Но ни в январе, ни в феврале ничего сделано не было. Сегодня не обеспечены наши врачи необходимым оборудованием и средствами защиты. Сегодня повторяется 2014 год, когда люди кто сколько мог собирали на армию, сегодня так люди, бизнес, неравнодушные граждане собирают все возможное для того, чтобы восстановить здравоохранение и чтобы оно смогла справиться с тем вызовом, который бросает нам пандемия короновируса ", - отметил Гончаренко.

Напомним, что вчера Фонд Порошенко передал партию реанимационного медицинского оборудования во Львовский областной госпиталь и городскую клиническую больницу N21 в Днепре. Фонд профинансировал восстановление 10 аппаратов искусственной вентиляции легких по просьбе Киевской городской клинической больницы скорой помощи. Марина Порошенко во время встречи с врачами сообщила, что сейчас поставки нового медицинского оборудования очень затруднены, поскольку коронавирус охватил практически все страны мира и спрос на медаппаратуру очень высок.

В ближайшие дни еще несколько партий оборудования от Фонда Порошенко поступят в медицинские учреждения.