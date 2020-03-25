Глава НАН, 101-летний Патон оставляет должность, - СМИ

Об этом сообщают источники " Украинской правды ".

Он не подал свою кандидатуру на выборы нового президента, которые должны состояться 16 апреля.

На должность претендуют 5 академиков НАНУ в возрасте от 55 до 79 лет.

Среди них:

- ученый в области физики, химии, биологии, технологии воды, химической кинетики Владислав Гончарук (79 лет)

- академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергей Комисаренко (78 лет);

- ученый в области материаловедения, доктор физмат-наук Владимир Семиноженко (70 лет);

- вице-президент НАН Украины, директор и заведующий отделом теории и моделирования плазменных процессов Института теоретической физики НАНУ Анатолий Загородный (68 лет);

- Украинский государственный и политический деятель, экономист, доктор экономических наук, профессор, академик НАН Украины Богдан Данилишин (55 лет).

Заседание, на котором будут утверждены кандидаты, предстоит 25 марта.

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