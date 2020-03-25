ФИФА из-за пандемии изменит трансферные правила
25 марта, 2020, 16:25
ФИФА готова обсудить с футбольными клубами вариант, при котором летнее трансферное окно будет продлено до января 2021 года
Об этом сообщает The Telegraph .
По информации источника, такое решение может помочь клубам восстановить баланс бюджета за "замораживание" почти всех турниров из-за пандемии коронавируса. В ближайшее время представители ФИФА обсудят этот вопрос с клубами. Руководители некоторых из них уже поддержали эту идею.
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Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси. Прекращены также Лига чемпионов и Лига Европы, Евро-2020 года, Олимпийские игры - 2020 и Копа Амеркы 2020 перенесены на 2021.
- 25 марта владелец английского "Ноттингем Фореста" и греческого "Олимпиакоса" Евангелос Маринакис рассказал, что излечился от коронавируса .
- Напомним, 24 марта УЕФА перенес финала Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
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