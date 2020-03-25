ФИФА из-за пандемии изменит трансферные правила

25 марта, 2020, 16:25

ФИФА готова обсудить с футбольными клубами вариант, при котором летнее трансферное окно будет продлено до января 2021 года

Об этом сообщает The Telegraph .

По информации источника, такое решение может помочь клубам восстановить баланс бюджета за "замораживание" почти всех турниров из-за пандемии коронавируса. В ближайшее время представители ФИФА обсудят этот вопрос с клубами. Руководители некоторых из них уже поддержали эту идею.

Читайте также: "Биологическая бомба": Как матч Лиги чемпионов мог вызвать вспышку коронавируса в Ломбардии

Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси. Прекращены также Лига чемпионов и Лига Европы, Евро-2020 года, Олимпийские игры - 2020 и Копа Амеркы 2020 перенесены на 2021.