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Espreso.tvСпортФИФА из-за пандемии изменит трансферные правила

ФИФА из-за пандемии изменит трансферные правила


фото: Getty Images
ФИФА готова обсудить с футбольными клубами вариант, при котором летнее трансферное окно будет продлено до января 2021 года

Об этом сообщает The Telegraph .

По информации источника, такое решение может помочь клубам восстановить баланс бюджета за "замораживание" почти всех турниров из-за пандемии коронавируса. В ближайшее время представители ФИФА обсудят этот вопрос с клубами. Руководители некоторых из них уже поддержали эту идею.

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Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси. Прекращены также Лига чемпионов и Лига Европы, Евро-2020 года, Олимпийские игры - 2020 и Копа Амеркы 2020 перенесены на 2021.

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