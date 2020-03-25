Футболисты "Динамо" примут участие в благотворительном турнире по Counter Strike
25 марта, 2020, 20:35
Футболисты "Динамо" Никита Бурда, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Ахмед Алибеков и Артем Шабанов примут участие в благотворительном турнире по компьютерной игре CS: GO
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram westrikecorona.
Кроме игроков столичного клуба в турнире поборются защитник турецкого "Ризеспор" Николай Морозюк и вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко. Среди участников соревнования присутствует креативный директор киберспортивной команды NaVi Алексей Костылев.
Призовой фонд и все собранные средства, вырученные во время турнира, будут переданы фондам по борьбе с коронавирусов COVID-19.
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