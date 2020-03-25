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Espreso.tvСпортФутболисты "Динамо" примут участие в благотворительном турнире по Counter Strike

Футболисты "Динамо" примут участие в благотворительном турнире по Counter Strike


фото: Getty Images
Футболисты "Динамо" Никита Бурда, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Ахмед Алибеков и Артем Шабанов примут участие в благотворительном турнире по компьютерной игре CS: GO

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram westrikecorona.

Кроме игроков столичного клуба в турнире поборются защитник турецкого "Ризеспор" Николай Морозюк и вингер английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко. Среди участников соревнования присутствует креативный директор киберспортивной команды NaVi Алексей Костылев.

Призовой фонд и все собранные средства, вырученные во время турнира, будут переданы фондам по борьбе с коронавирусов COVID-19.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

westrikecorona

Сообщение, распространенный We strike Corona (@westrikecorona)

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