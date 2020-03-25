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Espreso.tvОбществоФонд госимущества не будет останавливать приватизацию из-за карантина

Фонд госимущества не будет останавливать приватизацию из-за карантина


фото: glavcom
Фонд государственного имущества не будет переносить большую и малую приватизацию несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса и карантином

Об этом в Facebook сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

По его словам, карантин и экономический кризис не повлияет на планы по приватизации.

"Мы продолжаем готовить объекты большой приватизации на середину и вторую половину года, как и было запланировано. Уверенно продолжаем уже сейчас малую и среднюю приватизацию, и успешные онлайн аукционы проходят в эти дни", - отметил Сенниченко.

Он также отметил, что удалось перевыполнить план по приватизации на первый квартал 2020 года. А с начала 2020 Украина нарастила доходы от приватизации в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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