Фонд госимущества не будет останавливать приватизацию из-за карантина
Об этом в Facebook сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.
По его словам, карантин и экономический кризис не повлияет на планы по приватизации.
"Мы продолжаем готовить объекты большой приватизации на середину и вторую половину года, как и было запланировано. Уверенно продолжаем уже сейчас малую и среднюю приватизацию, и успешные онлайн аукционы проходят в эти дни", - отметил Сенниченко.
Он также отметил, что удалось перевыполнить план по приватизации на первый квартал 2020 года. А с начала 2020 Украина нарастила доходы от приватизации в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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