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Espreso.tvОбществоДом в Ирпене, в котором обнаружили коронавирус у беременной, дезинфицируют, жителей просят не выходить из квартир

Дом в Ирпене, в котором обнаружили коронавирус у беременной, дезинфицируют, жителей просят не выходить из квартир


фото: reuters
Коммунальные службы Ирпеня проводят неотложные меры дезинфекции в доме, где имела больше контактов беременная женщина, у которой обнаружили коронавирус

Об этом сообщил первый заместитель Ирпенского городского головы Александра Маркушина в Facebook .

"Муниципальная стоит Ирпеня совместно с полицией и ГСЧС проводят информирование жителей дома о мерах дезинфекции и сообщают жителей о моей просьбе максимально самоизолироваться", - написал Маркушина.

Он также отметил, что волонтерский штаб Ирпеня готов обеспечить жителей дома в первую очередь необходимыми средствами, продуктами и лекарствами.

  • Напомним, в Киевской области подтвердили еще один случай заражения коронавируса - заболела беременная женщина в Ирпене.
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