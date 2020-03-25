Дом в Ирпене, в котором обнаружили коронавирус у беременной, дезинфицируют, жителей просят не выходить из квартир

Об этом сообщил первый заместитель Ирпенского городского головы Александра Маркушина в Facebook .

"Муниципальная стоит Ирпеня совместно с полицией и ГСЧС проводят информирование жителей дома о мерах дезинфекции и сообщают жителей о моей просьбе максимально самоизолироваться", - написал Маркушина.

Он также отметил, что волонтерский штаб Ирпеня готов обеспечить жителей дома в первую очередь необходимыми средствами, продуктами и лекарствами.

Напомним, в Киевской области подтвердили еще один случай заражения коронавируса - заболела беременная женщина в Ирпене.