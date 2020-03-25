Дом в Ирпене, в котором обнаружили коронавирус у беременной, дезинфицируют, жителей просят не выходить из квартир
25 марта, 2020, 09:51
Коммунальные службы Ирпеня проводят неотложные меры дезинфекции в доме, где имела больше контактов беременная женщина, у которой обнаружили коронавирус
Об этом сообщил первый заместитель Ирпенского городского головы Александра Маркушина в Facebook .
"Муниципальная стоит Ирпеня совместно с полицией и ГСЧС проводят информирование жителей дома о мерах дезинфекции и сообщают жителей о моей просьбе максимально самоизолироваться", - написал Маркушина.
Он также отметил, что волонтерский штаб Ирпеня готов обеспечить жителей дома в первую очередь необходимыми средствами, продуктами и лекарствами.
- Напомним, в Киевской области подтвердили еще один случай заражения коронавируса - заболела беременная женщина в Ирпене.
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