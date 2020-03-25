Более 700 умерших в сутки: Испания обошла Китай по количеству смертей от коронавируса

25 марта, 2020, 13:58

В среду, 25 марта, Испания обогнала Китай по количеству смертей от коронавируса и заняла второе место в мире

Как сообщает ВВС со ссылкой на новые данные Министерства здравоохранения Испании, подтверждены 3434 случаев смерти от коронавируса (738 человек за последние сутки).

Испания сейчас уступает только Италии по количеству зарегистрированных смертей от недуга.

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Количество заражений в сутки выросло на 7937 случаев, то есть на 20%. Общее количество заражений составило 47 610 человек.

3166 человек находятся в отделениях интенсивной терапии, 5367 - выписаны. Это соответственно на 20% и 41% больше, чем вчера.

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Правительство Испании надеется, что до конца недели начнут давать результат жесткие карантинные мероприятия.

Как сообщалось, в Испании прокуратура начала расследование в связи случаями ненадлежащего ухода и смерти пожилых людей в центрах опеки.