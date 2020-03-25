Агробизнес обратился к Зеленскому: просит не срывать посевную

25 марта, 2020, 14:09

Украинские аграрии обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не срывать посевную из-за пандемии коронавируса в стране

Об этом сообщают " Буквы ".

"Как представители стратегической агропромышленной отрасли, мы не можем допустить срыва посевной или остановки работы животноводческих ферм или отгрузки нашей продукции из сахарного и соепереробного заводов, - написал генеральный директор агропромхолдинга" Астарта "Виктор Иванчик. - Конечно, изменения в рабочем режиме, связанные с общенациональным карантином в Украине, стали настоящим вызовом. Мы все адаптируемся к новым условиям, меняем способы взаимодействия, ищем внутренние резервы для того, чтобы сохранять спокойствие и личную производительность. Мы считаем нецелесообразным введение чрезвычайного положения в стране, это может привести к значительным потерям для экономики и финансового обеспечения ".

В то же время, глава Аграрного союза Геннадий Новиков указал, что в список критических объектов инфраструктуры не были внесены сельхозпроизводители, которые именно сейчас активно приступили к посевной.

"Поэтому работа сельхозпроизводителей значительно затруднена. Сообщение об этом мы уже получаем из многих регионов ", - подчеркнул он, отметив, что если аграрии не смогут работать, Украина может предстать перед серьезным продовольственным кризисом.

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