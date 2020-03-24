Илон Маск закупил более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких и предлагает их бесплатно для Калифорнии

24 марта, 2020, 17:40

Основатель компании Tesla Маск сообщил, что его компания приобрела в Китае 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)

Об этом Маск написал в Twitter.

По его словам, в Китае предложение аппаратов ИВЛ превысило спрос.

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"Мы купили тысячу двести пятьдесят пять одобренных FDA (Управление продовольствия и медикаментов США, - ред.) вентиляторов ResMed, Philips и Medtronic", - отметил миллиардер.

Все аппараты уже доставили в Лос-Анджелес. И будут ставить бесплатно по заявкам.

Напомним, аппараты ИВЛ пользуются повышенным спросом из-за того, что примерно 2-4% от общего числа больных пневмонией в результате заражения COVID-2019, нуждаются в интенсивной терапии для респираторной поддержки. Их легкие самостоятельно не могут справиться с насыщением организма кислородом.