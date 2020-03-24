Яценюк: Задача власти - разговаривать с людьми. Иначе тишину заполнят те, кто хочет дефолта
Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова" на ICTV 23 марта, сообщает сайт партии.
Арсений Яценюк подчеркнул, что инструкции, как преодолевать нынешний кризис, нет ни у кого в мире: "Паника в Соединенных Штатах, в Евросоюзе, но там люди принимают решения".
"Иного пути, чем увеличить дефицит государственного бюджета, создать стабилизационный фонд и пережить эту сложную экономическую ситуацию, нет", - подчеркнул Арсений Яценюк, напомнив, что даже канцлер Германии Ангела Меркель, которая была ранее против увеличения дефицита бюджета, заявила, что это необходимо делать.
Покрывать дефицит бюджета необходимо в первую очередь за счет программы с Международным валютным фондом.
Он также призвал власти начать планирование реструктуризации государственных долгов: "Сейчас лучшее время для того, чтобы провести реструктуризацию, как мы проводили в 2015 году. МВФ нас поддержит".
Он обратился к присутствующей на программе первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и подчеркнул важность того, чтобы центральный банк не допустил растраты золотовалютных резервов и предотвратил валютные спекуляции.
Арсений Яценюк подчеркнул, что премьер-министр должен стать главой антикризисного штаба. В то же время члены парламента должны проявить политическую волю и проголосовать за необходимые для преодоления кризиса законы.
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
Читайте также
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов