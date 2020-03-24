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Espreso.tvОбществоЯценюк: Задача власти - разговаривать с людьми. Иначе тишину заполнят те, кто хочет дефолта

Яценюк: Задача власти - разговаривать с людьми. Иначе тишину заполнят те, кто хочет дефолта


фото: yatsenyuk.org.ua
Сейчас задача всей власти - разговаривать с людьми. Потому что если будет тишина, ее заполнят те, кто заинтересованы в дефолте. Кто заинтересованы в том, чтобы экономика упала, чтоб в Украине были проблемы. Вот кто заполнит тишину. Общайтесь, говорите, не бойтесь и действуйте

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова" на ICTV 23 марта, сообщает сайт партии.

Арсений Яценюк подчеркнул, что инструкции, как преодолевать нынешний кризис, нет ни у кого в мире: "Паника в Соединенных Штатах, в Евросоюзе, но там люди принимают решения".

"Иного пути, чем увеличить дефицит государственного бюджета, создать стабилизационный фонд и пережить эту сложную экономическую ситуацию, нет", - подчеркнул Арсений Яценюк, напомнив, что даже канцлер Германии Ангела Меркель, которая была ранее против увеличения дефицита бюджета, заявила, что это необходимо делать.

Покрывать дефицит бюджета необходимо в первую очередь за счет программы с Международным валютным фондом.

Он также призвал власти начать планирование реструктуризации государственных долгов: "Сейчас лучшее время для того, чтобы провести реструктуризацию, как мы проводили в 2015 году. МВФ нас поддержит".

Он обратился к присутствующей на программе первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и подчеркнул важность того, чтобы центральный банк не допустил растраты золотовалютных резервов и предотвратил валютные спекуляции.

Арсений Яценюк подчеркнул, что премьер-министр должен стать главой антикризисного штаба. В то же время члены парламента должны проявить политическую волю и проголосовать за необходимые для преодоления кризиса законы.

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