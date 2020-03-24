В Ужгороде Нацгвардия взяла под охрану инфекционную больницу

24 марта, 2020, 15:27

Нацгвардейцы третьего батальона второй Галицкой бригады будут охранять областную инфекционную больницу и осуществлять контроль за соблюдением общественного порядка

Об этом сообщается на странице Нацгвардии в Facebook.

"Военнослужащие 3 батальона 2 Галицкой бригады Национальной гвардии Украины приступили к охране Ужгородской областной клинической инфекционной больницы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, военные будут охранять прилегающую к больнице территорию.

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