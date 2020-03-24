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Espreso.tvОбществоВ Украину из Латвии и Польши вернулись более 1270 граждан, - МВД

В Украину из Латвии и Польши вернулись более 1270 граждан, - МВД


фото: МВС
Из-за распространения коронавируса в Украину из Латвии и Польши вернулись еще более 1270 украинцев

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Из Риги эвакуировали 650 человек, среди которых 5 иностранцев с правом проживания в Украине. Также поездом из Перемышля прибыли 623 гражданина Украины и 1 иностранец. Во время медосмотра в этих поездах не было обнаружено больных коронавирусом COVID-19.

В Украину прибыли уже девять таких эвакуационных поездов - восемь из Польши и один из Латвии.

На сегодня в Украину при содействии дипучреждений вернулись 72 305 граждан

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