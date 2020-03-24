В Украине запустили сайт для поддержки бизнеса на время карантина

24 марта, 2020, 11:34

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины запустило сайт для поддержки предпринимателей, на бизнес которых повлияло введение карантина

На портале собраны все действующие ограничения, введенные в Украине на период карантина, а также перечень мероприятий по государственной поддержке бизнеса. Также там содержится разъяснение принятых Верховной Радой законов по поддержке бизнеса и об изменениях в программу доступных кредитов под 5-7-9% годовых.

"Этот портал позволит предпринимателям прежде всего получать исключительно официальную информацию, уже собранную в одном месте. Мы будем обновлять ее и сообщать обо всех изменениях, которые будут вводиться для малого и среднего бизнеса ", - прокомментировал заместитель министра развития экономики Дмитрий Романович.

Напомним, 17 марта Рада проголосовала за законы о поддержке бизнеса в связи с карантином.

Согласно данным Торгово-промышленной палаты, из-за карантина остановили работу около 600-700 тысяч предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, учреждений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine