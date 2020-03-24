В супермаркетах АТБ вводят специальное время для посещения пожилыми людьми

24 марта, 2020, 14:44

С 24 марта сеть магазинов АТБ вводит на время карантина "приоритетное время" для обслуживания пенсионеров и пожилых людей

Об этом сообщила пресс-служба АТБ.

Приоритетное время - ежедневно с 09: 00-10: 00 - предусмотрено до конца карантина.

"Мы вводим приоритетное время, чтобы пожилые люди и пенсионеры могли безопасно закупиться. Это не значит, что в другое время их не будут обслуживать или не будут впускать других людей. Просто с 9 до 10 утра обслуживания пенсионеров будет в приоритете. Например, на кассе", - пояснили в АТБ.

В некоторых городах сеть продуктовых магазинов АТБ постепенно вводит ограничения по количеству людей в магазине от 10 до 15 человек, все остальные - ждут в очереди возле магазина. В "приоритетное время" в магазины будут пускать сначала только пенсионеров.

В сети магазинов отметили, что на дверях каждого магазина будет висеть объявление о таком времени, но также просят украинцев передавать эту информацию своим родным и знакомым пожилого возраста.