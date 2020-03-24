В общественный транспорт Днипра также будут пускать только по спецбилетам - чиновник горсовета
Об этом в Facebook сообщил заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днипровского горсовета Иван Васючков.
Городские власти должны организовать специальные автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты. В транспорт будут пускать только по специальным билетам, а сами пассажиры должны быть в масках и перчатках.
Общественным транспортом смогут воспользоваться медработники, сотрудники правоохранительных органов, работники сферы ЖКХ, электросетей, сотрудники магазинов, почтовых служб и служб связи, банковские работники, работники складов продовольствия, пищевой промышленности, фармацевтических компаний, сотрудники АЗС, социальных служб, сотрудники районных, городских и областных администраций.
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