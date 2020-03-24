В общественный транспорт Днипра также будут пускать только по спецбилетам - чиновник горсовета

24 марта, 2020, 23:00

В Днипре с 26 марта общественный транспорт будет перевозить только работников предприятий, обеспечивающих критически важные сферы жизни города

Об этом в Facebook сообщил заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днипровского горсовета Иван Васючков.

Городские власти должны организовать специальные автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты. В транспорт будут пускать только по специальным билетам, а сами пассажиры должны быть в масках и перчатках.

Общественным транспортом смогут воспользоваться медработники, сотрудники правоохранительных органов, работники сферы ЖКХ, электросетей, сотрудники магазинов, почтовых служб и служб связи, банковские работники, работники складов продовольствия, пищевой промышленности, фармацевтических компаний, сотрудники АЗС, социальных служб, сотрудники районных, городских и областных администраций.