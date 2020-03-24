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Espreso.tvОбществоВ Николаеве пьяные полицейские устроили драку со стрельбой, пострадал местный житель

В Николаеве пьяные полицейские устроили драку со стрельбой, пострадал местный житель


фото: ДБР
В Николаеве пьяные сотрудники полиции устроили драку со стрельбой, в результате которой пострадал житель города

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Вечером 21 марта 2020 года правоохранители в состоянии алкогольного опьянения решили справить нужду возле автомобиля. Владелец авто в это время находился на балконе собственной квартиры и сделал полицейским замечание. Работники полиции в ответ начали нецензурно ругаться. В связи с этим гражданин вышел на улицу, где конфликт перерос в драку, в ходе которой один из правоохранителей произвел в мужчину три выстрела из травматического оружия", - говорится в сообщении.

В результате стрельбы потерпевший получил несколько огнестрельных ранений и ушиб головы.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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