В киевской больнице отказались принимать пациентов спецпоезда из Риги из-за отсутствия средств защиты, - журналистка
Об этом сообщила журналистка Татьяна Даниленко в Facebook.
"Больница отказалась забирать людей. Причина - у медперсонала нет средств защиты. От слова "вообще". На этой неделе появились маски и респираторы, которые просят носить не менее суток, иначе надолго не хватит", - заявила журналистка.
По ее словам, в больнице выделено только три защитных костюма на смену.
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За все время было разрешено только для одного пациента - первого и единственного, у кого был положительный экспресс-тест.
"Коллектив больницы возмущен, что их, живых людей, превращают в расходный материал. Руководство советует каждому работнику принимать решение самостоятельно - работать дальше, идти на изоляцию, или же ложиться в больницу", - отметила Даниленко.
"Экспресс-тесты коронавирус не подтверждают. А ПЦР тесты не делают. За все время (ПЦР, - Ред.) было разрешено только для одного пациента - первого и единственного, у кого был положительный экспресс-тест", - отметила журналистка.
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