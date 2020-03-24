В киевской больнице отказались принимать пациентов спецпоезда из Риги из-за отсутствия средств защиты, - журналистка

24 марта, 2020, 14:38

В Киевской городской больнице №8, которую перепрофилировали на прием пациентов с COVID-19, персонал отказался принимать пациентов из-за отсутствия средств защиты

Об этом сообщила журналистка Татьяна Даниленко в Facebook.

"Больница отказалась забирать людей. Причина - у медперсонала нет средств защиты. От слова "вообще". На этой неделе появились маски и респираторы, которые просят носить не менее суток, иначе надолго не хватит", - заявила журналистка.

По ее словам, в больнице выделено только три защитных костюма на смену.

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За все время было разрешено только для одного пациента - первого и единственного, у кого был положительный экспресс-тест.

"Коллектив больницы возмущен, что их, живых людей, превращают в расходный материал. Руководство советует каждому работнику принимать решение самостоятельно - работать дальше, идти на изоляцию, или же ложиться в больницу", - отметила Даниленко.

"Экспресс-тесты коронавирус не подтверждают. А ПЦР тесты не делают. За все время (ПЦР, - Ред.) было разрешено только для одного пациента - первого и единственного, у кого был положительный экспресс-тест", - отметила журналистка.

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