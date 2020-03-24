В Кении пропали 6 млн заказанных Германией защитных масок

24 марта, 2020, 18:06

В аэропорту Кении пропала партия из 6 млн защитных масок типа FFP2, закупленных немецким правительством для противодействия распространению коронавируса

Об этом со ссылкой на отчет Министерства обороны Германии передает Der Spiegel.

По его информации, маски должны были прибыть в Германию еще 20 марта, однако их местонахождение на данный момент неизвестно.

Их закупка была поручена Антикризисным штабом отделению по закупкам бундесвера, которое, в свою очередь, заключило несколько контрактов с производителями медицинских товаров на общую сумму 241 млн евро.

При этом отмечается, что, несмотря на острую необходимость обеспечить медучреждения средствами защиты, финансовых потерь Германия не понесла, так как деньги за товар необходимо было выплатить после его доставки.

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На сегодняшний день во всем мире зафиксировано 382 тысяч случаев заражения коронавируса, 16 500 оказались летальными. В то же время более чем 100 тысячам людей удалось выздороветь.