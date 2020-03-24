Украинский модный бренд BEVZA перешел на пошив защитных костюмов для медиков
Об этом Бевза сообщила на своем аккаунте в Facebook.
"В эту субботу я не остаюсь дома, как и моя команда. Я надеюсь, что всем уже понятно, что мы стоим на пороге роста распространения коронавируса в Украине, и также мы понимаем, что наша медицинская система к этому, к сожалению, не готова. Поэтому лучшие портнихи города собрались здесь, чтобы создавать защитные комбинезоны для медработников ", - сказала она.
В своем обращении Светлана Бевза призвала коллег, у которых есть необходимые материалы: спанбонд (агроволокно), резинки и потайные молнии, помочь материалами и привезти их в ателье BEVZA.
"Мы делаем это абсолютно бесплатно, поскольку это наш гражданский долг", - отметила она.
Также она отметила, что в ее ателье сейчас работают только те швеи, которые могут добраться на работу или пешком, или на собственных авто. Медработников она попросила обращаться за костюмами в личные сообщениях.
Также она обратилась к коллегам и предприятиям, которые занимаются пошивом защитных костюмов и масок, не заниматься спекуляциями.
"Сейчас нужно помогать друг другу. Только таким образом мы можем победить этот вирус в Украине как можно скорее ", - добавила дизайнер.
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