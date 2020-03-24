Украина планирует эвакуировать граждан из Турции, Катара, ОАЭ и Казахстана

24 марта, 2020, 16:33

Министерство инфраструктуры планирует дополнительные эвакуационные рейсы из Турции, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Казахстана

Об этом говорится на правительственном портале.

В частности, украинские авиакомпании МАУ и SkyUp совершат рейсы из аэропортов Стамбула и Анталии (Турция), Дохи (Катар), Дубая (ОАЭ) и Алматы (Казахстан).

"Существует очень высокая вероятность введения еще более жестких карантинных режимов в других странах. Поэтому призываем не медлить и приобрести билеты уже сегодня через сайты авиакомпаний", - сообщили в правительстве.

Также сообщается, что все рейсы принимаются в карантинном терминале аэропорта "Борисполь", где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, также всех предупреждают о необходимости самоизоляции на 14 дней.

Для эвакуации украинцев из Польши из-за пандемии коронавируса на 25 марта назначены еще два спецпоезда.

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