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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: боевики совершили семь обстрелов, ранены два военных ООС

Сутки на Донбассе: боевики совершили семь обстрелов, ранены два военных ООС

23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела, а именно:
вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия; возле Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: трижды вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, из 82-мм минометов - 33 мины;
в районе населенного пункта Шумы - из противотанкового ракетного комплекса.

Вчера, 23 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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