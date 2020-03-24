Студентов-медиков будут привлекать к проведению экспресс-тестов на коронавирус, - Ляшко
Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Цензор.НЕТ".
"Минздрав обратился к руководителям структурных подразделений здравоохранения ОГА и руководителям высших учебных заведений медицинского профиля для того, чтобы они отработали механизмы возможного привлечения студентов, а также врачей-интернов к борьбе с коронавирусной болезнью", - заявил Ляшко.
Он добавил, что в настоящее время Министерство здравоохранения отрабатывает алгоритм создания мобильных групп, которые должны будут пойти на поддержку, на помощь семейным врачам.
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"Семейных врачей, возможно, будет не хватать для того, чтобы первыми выезжать на выезды к больным на дому. Именно в этой помощи нам будут необходимы студенты-медики, которые могут приехать, посмотреть, измерить температуру, оценить состояние, степень тяжести болезни и в дальнейшем или вызвать скорую, которая будет забирать, если случай ургентный, или вместе с семейным врачом установить медико-санитарное наблюдение и проводить лечение больного в амбулаторных условиях", - подчеркнул замминистра.
Также студентов-медиков мы готовы научить проводить экспресс-тесты для того, чтобы можно было производить сортировку больных уже на месте вызова и уменьшить нагрузку на другие системы", - заявил Ляшко.
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