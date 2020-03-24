Сокрытие заражения коронавирусом: полиция открыла уголовное дело из-за действий частной клиники
Об этом сообщает пресс служба МВД .
"Во время мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили публикацию, в которой отмечалось, что в одной из частных клиник столицы киевлянину сделали тест на выявление коронавирусной инфекции. Однако о проведении этой манипуляции и получении положительного результата сотрудники учреждения не сообщили в Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья", - говорится в сообщении.
По данному факту Нацполиция открыла производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению уголовного преступления и направили директору медицинского центра вызов на допрос для выяснения обстоятельств инцидента.
- Напомним, ранее прокуратура Киева инициировала досудебное расследование в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили государственным органам Украины о пациенте, больном коронавируcом.
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