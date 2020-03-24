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Espreso.tvОбщество"Поддержку получили олигархи, а не мелкий и средний бизнес": Бессмертный назвал ошибки власти в борьбе с коронавирусом

"Поддержку получили олигархи, а не мелкий и средний бизнес": Бессмертный назвал ошибки власти в борьбе с коронавирусом


фото: politeka.net
Укранская политик Роман Бессмертный назвал ошибкой власти взаимодействие с олигархами, а не с мелким и средним бизнесом в вопросе противодействия распространению коронавируса COVID-19

Об этом Роман Безсмертный заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"С моей точки зрения, эти двухнедельной давности инициативы из властных коридоров о введении чрезвычайного положения  объяснялись тем, что затягивание карантина приведет к тому, что люди не будут выдерживать этого напряжения и они "взорвутся". Что в этой ситуации необходимо делать: первое - уже допущена ошибка, когда поддержку получили олигархи, а не мелкий и средний бизнес, который на самом деле может естественно противодействовать эпидемии. Потому что он находится в системе координат очень локальных и сегментированных, измельченных. Поэтому он организационно может противостоять. Надо было поддержку делать собственно среднему и малому бизнесу", - сказал Бессмертный.

Политик также добавил, что власти нужно было работать с мэриями и поселковыми головами, чтобы организовать работу и оказывать помощь людям в борьбе с коронавирусом.

"В Украине люди живут не в областях и районах, они живут в селах, городах и поселках. При чем тут областные, районные администрации? Надо было работать через мэрии, с сельскими, поселковыми головами - они дают возможность рассредоточить эту работу и организовать. Вместо того, чтобы работать с этими людьми, и государство бы оказывало им помощь, помощь пошла куда? Помощь пошла на уровень макро, снова поднимет олигархат украинский. Эти ошибки, которые допускаются, свидетельствуют о ложной дороге, по которой пошла украинская власть в противодействии коронавирусу" - подчеркнул Бессмертный.

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