"Они должны десятки миллиардов гривен": Милованов посоветовал, где Украине взять деньги на борьбу с коронавирусом и кризисом
Такую идею предложил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
"Деньги на поддержку людей и бизнеса можно было бы взять у прежних владельцев обанкротившихся банков. Они должны десятки миллиардов гривен. Только в ПриватБанке оценка суммы выведенных денег составляет более 5 млрд долларов. А есть десятки других банков", - заявил Милованов.
По его словам, взыскать эти средства теперь можно было бы с помощью системной работы правоохранительных органов и судебной системы, а также работы власти с самими экс-владельцами обанкротившихся банков.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-