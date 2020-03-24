"Они должны десятки миллиардов гривен": Милованов посоветовал, где Украине взять деньги на борьбу с коронавирусом и кризисом

24 марта, 2020, 15:40

Источником для наполнения государственных программ по противодействию распространению коронавируса могли бы стать долги бывших владельцев обанкротившихся и национализированных банков

Такую идею предложил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Деньги на поддержку людей и бизнеса можно было бы взять у прежних владельцев обанкротившихся банков. Они должны десятки миллиардов гривен. Только в ПриватБанке оценка суммы выведенных денег составляет более 5 млрд долларов. А есть десятки других банков", - заявил Милованов.

По его словам, взыскать эти средства теперь можно было бы с помощью системной работы правоохранительных органов и судебной системы, а также работы власти с самими экс-владельцами обанкротившихся банков.