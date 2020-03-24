"Батькивщина" готова поддержать закон о банках, на принятии которого настаивает МВФ

24 марта, 2020, 12:17

"Единственное условие - он должен соответствовать национальным интересам", - заявила Тимошенко

«Мы не видели еще правительственный законопроект, его пока не существует вообще. Мы посмотрим на этот законопроект. Если там не будет вещей, которые разрушают украинскую банковскую систему, то мы, безусловно, поддержим», - сказала она, подчеркнув, что в земельном вопросе позиция ее партии остается непоколебимой.

«Я сразу говорю, что мы не согласимся на получение кредитов при условии лишения украинцев стратегической собственности. Нельзя сегодня под шумок эпидемии коронавируса отдать за бесценок нашу землю. »

Однако, по словам Юлии Тимошенко, «Батькивщина» может проголосовать за другие предложения, которые будут укреплять отечественную экономику в условиях кризиса, позволят стране получить международные финансовые ресурсы и реструктуризировать накопленные предыдущими правительствами государственные долги. Сегодня нужно высвободить деньги, идущие иностранным заемщикам, для нужд собственной экономики", - пояснила лидер «Батькивщины».