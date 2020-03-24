Пули против коронавируса. Американцы начали массово закупать огнестрельное оружие на фоне пандемии

24 марта, 2020, 12:04

Граждане США начали массово вооружаться на фоне глобальной вспышки коронавируса в мире - статистика продаж огнестрельного оружия в некоторых штатах соревнуется с уровнем продаж в Черные пятницы

Согласно статистике ФБР, в феврале 2020 г. американцы приобрели 2,8 миллиона единиц оружия - это на 36% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет The New York Times . При этом статистика учитывает только те сделки купли, которое Бюро смогло отследить.

А данные о запросах в Google показывают, что с 14 по 21 марта интерес к приобретению оружия в американских пользователей интернета вырос более чем в два раза. Больше покупкой "огнестрела" интересовались в штатах Невада, Вайоминг, Нью-Гемпшир, Индиана и Делавэр.

Опасаясь социальной нестабильности и беспорядков на фоне коронавирусного кризиса, жители США выстраиваются в очереди, чтобы приобрести оружие, отмечает The Telegraph .

"Когда вам говорят, что вы не можете что-то иметь, то прежде всего вы хотите это приобрести. Когда вам говорят, что коронавирус вас настигнет и ТВ вместе со всем остальным просто утопают в этой теме, люди начинают в это верить, и им становится страшно", - рассказал журналистам человек из Северной Каролины, который приобрел полуавтоматическую винтовку AR-15 и 300 патронов к ней.

Читайте также: Пандемия коронавируса: Трамп ввел в действие закон времен Корейской войны

Полки некоторых оружейных магазинов в США оказались пустыми вследствие ажиотажа. Например, владелец одного из таких магазинов в Лас-Вегасе даже записал видеообращение, в котором попросил не звонить ему с просьбой продать оружие до возобновления поставок.