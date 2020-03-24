ПриватБанк не будет брать комиссию с бизнеса на карантине за POS-терминалы

24 марта, 2020, 14:14

ПриватБанк не будет насчитывать фиксированную комиссию торговым предприятиям, которые пользуются POS-терминалами банка и ушли на карантин

Об этом сообщила пресс-служба банка.

В течение последней недели из-за пандемии коронавируса наиболее значительное падение объемов эквайринга зафиксировано в торговых точках, продающих ювелирные украшения и часы - на 76%, сообщили в банке.

В магазинах одежды и обуви товарооборот упал на 61%, в магазинах косметики продажи уменьшились на 51%. Объемы эквайринга в заведениях питания (кафе и рестораны) за неделю уменьшились примерно на 48%, в магазинах бытовой техники и товаров для дома на 38%, а на АЗС на 17%.