ПриватБанк не будет брать комиссию с бизнеса на карантине за POS-терминалы
24 марта, 2020, 14:14
ПриватБанк не будет насчитывать фиксированную комиссию торговым предприятиям, которые пользуются POS-терминалами банка и ушли на карантин
Об этом сообщила пресс-служба банка.
В течение последней недели из-за пандемии коронавируса наиболее значительное падение объемов эквайринга зафиксировано в торговых точках, продающих ювелирные украшения и часы - на 76%, сообщили в банке.
В магазинах одежды и обуви товарооборот упал на 61%, в магазинах косметики продажи уменьшились на 51%. Объемы эквайринга в заведениях питания (кафе и рестораны) за неделю уменьшились примерно на 48%, в магазинах бытовой техники и товаров для дома на 38%, а на АЗС на 17%.
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