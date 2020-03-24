Прокуратура открыла уголовное дело против таможенников за экспорт медицинских масок в Испанию
24 марта, 2020, 22:37
Прокуратура Киева начала досудебное расследование действий сотрудников Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Прокуратурой города Киев сведения о возможном совершении должностными лицами Киевской таможни уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.
Расследование было начато после того, как 23 марта в интернете появилась информация об обстоятельствах поставки из Украины за границу двух партий медицинских масок.
Досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять ГБР при процессуальном руководстве прокуратуры Киева.
- Напомним, 19 марта испанский телеканал La 1, который является первым каналом общественного вещания в стране, в сюжете о коронавирусе показал, как в Испанию привезли средства индивидуальной защиты, в частности, маски. В кадре во время разгрузки появляется продукция из Украины.
- 21 марта председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что маски и респираторы из Украины в Испанию экспортировали легально.
- Позже Нефедов заявил, что в сюжете использовали архивные кадры, однако украинские пользователи интернета указали на актуальную дату производства масок, которая появляется в кадре.
- "Европейская Солидарность" потребовала от СБУ и правительства выяснить, кто несет ответственность за вывоз масок из Украины, когда уже было известно о масштабе эпидемии и их недостатке в стране.
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