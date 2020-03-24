Прокуратура открыла уголовное дело против таможенников за экспорт медицинских масок в Испанию

24 марта, 2020, 22:37

Прокуратура Киева начала досудебное расследование действий сотрудников Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Прокуратурой города Киев сведения о возможном совершении должностными лицами Киевской таможни уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Расследование было начато после того, как 23 марта в интернете появилась информация об обстоятельствах поставки из Украины за границу двух партий медицинских масок.

Досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять ГБР при процессуальном руководстве прокуратуры Киева.