Прокопив зовет депутатов на заседание Киевсовета 26 марта

24 марта, 2020, 18:58

Безразличны политические флги и споры. Мы все сейчас как никогда должны слаженно работать на киевлян

Об этом секретарь Киевсовета Владимир Прокопив написал в Facebook.

"В четверг нам надо перераспределить бюджет для защиты малообеспеченных групп населения и на нужды здравоохранения. Также мы должны помочь столичным предпринимателям, которые вынуждены приостановить свой бизнес на время карантина", - заявил он.

Прокопив отметил, что для этого "город предоставит 50% скидки для малых и средних предпринимателей по уплате за аренду коммунального имущества до 31 июля".

"Чтобы все эти хорошие дела воплотить в жизнь, за них надо проголосовать. Уважаемые депутаты Киевсовета! Мы должны прийти на работу, чтобы киевляне имели возможность спокойно побыть дома. Это наш с вами долг", - добавил он.