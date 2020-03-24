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Espreso.tvСпортПрезидент UFC придумал способ спасти супербой Хабиб - Фергюсон

Президент UFC придумал способ спасти супербой Хабиб - Фергюсон


фото: Getty Images
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном состоится, но пройдет за закрытыми дверями

Об этом сообщает MMA Juinkie.

По словам президента UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дейн Уайта, он уже нашел место где пройдет бой между чемпионом мира в легком весе (до 70 кг) Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Вместе с тем он заявил, что поединок состоится за закрытыми дверями.

"Я знаю, где это, но еще не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие", - сказал Уайт.

Ранее в UFC подтвердили, что бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится 18 апреля. Однако в Нью-Йорке его провести не удастся из-за запрета на проведение массовых мероприятий из-за вспышки коронавируса.

  • Напомним, 19 марта Дейна Уайт в шутку предложил из-за пандемии коронавируса провести поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона на Луне.

 

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