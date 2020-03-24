Президент Еврокомиссии предупредила о мошенниках с "лекарством" от коронавируса, призвав не верить им

24 марта, 2020, 18:04

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предупредила европейцев, что ситуацией с введением карантина пытаются воспользоваться преступные дельцы, которые предлагают людям "чудо" и "спасительные" таблетки от болезни

Видеообращение Президента Еврокомиссии обнародовано на мультимедийном портале ЕС, передает Укринформ.

"Для того, чтобы ограничить распространение коронавируса, многие европейцы просто должны оставаться дома. В результате, люди работают в режиме телеконференций и проводят много времени онлайн. К сожалению, это используют преступники. Они следуют за нами онлайн и используют нашу обеспокоенность коронавирусом. Наши страхи превращаются для них в бизнес-возможности", - отметила руководитель Еврокомиссии.

Она отметила, что в последнее время в ЕС заметно вырос объем кибернетических преступлений. И добавила, что количество поддельных медикаментов, аэрозолей для дезинфекции или "волшебных" таблеток, которые продаются онлайн, может ошеломить.

"Наше агентство по полицейскому сотрудничеству, Европол, в течение прошлых недель поддерживало глобальную операцию против контрабанды поддельных медикаментов. Более 4,4 миллионов единиц незаконных фармакологических препаратов были изъяты по всему миру. Были разоблачены 34 группы организованной преступности, арестован 121 человек. Были заблокированы 2500 интернет-линков - вебсайты, социальные медиа, магазины онлайн, рекламные ресурсы", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Она предлагает не доверять обманчивой рекламе. Когда вакцина против коронавируса действительно будет разработана, национальные правительства и официальные учреждения сообщат об этом через надежные источники информации.