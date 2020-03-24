Предварительно выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом, - Ляшко

24 марта, 2020, 08:05

Поступила информация о 10 новых случаев заражения коронавирусом в Украине

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает УП.

"По предварительной информации, которая не является подтвержденной, мы в течение этого дня (23 марта, - ред.) имеем 10 новых случаев подтверждения коронавирусной болезни. Но эта информация будет уточнена 24 марта на 9:00", - сказал Ляшко.

Сейчас, по официальным данным, в Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.