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Espreso.tvОбществоПредварительно выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом, - Ляшко

Предварительно выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом, - Ляшко

Поступила информация о 10 новых случаев заражения коронавирусом в Украине

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает УП.

"По предварительной информации, которая не является подтвержденной, мы в течение этого дня (23 марта, - ред.) имеем 10 новых случаев подтверждения коронавирусной болезни. Но эта информация будет уточнена 24 марта на 9:00", - сказал Ляшко.

Сейчас, по официальным данным, в Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.

 

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