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Espreso.tvОбществоПравительство не видит оснований для реструктуризации долгов, - Шмыгаль

Правительство не видит оснований для реструктуризации долгов, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Несмотря на новые вызовы из-за пандемии коронавируса, украинское правительство не видит никаких оснований для реструктуризации госдолга и призывает не спекулировать на теме долговой политики

Об этом говорится в сообщении на "Правительственном портале" .

"Украина в потенциальный кризис подходит более подготовленой, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры в значительно в лучшем состоянии", - заявил премьер Денис Шмыгаль.

Отмечается, что, несмотря на сложную ситуацию, Минфин продолжает реализовывать Среднесрочную стратегию управления государственным долгом, располагает диверсифицированными источниками привлечения средств для финансирования госбюджета и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме.

 

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