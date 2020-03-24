Правительство не видит оснований для реструктуризации долгов, - Шмыгаль
24 марта, 2020, 12:38
Несмотря на новые вызовы из-за пандемии коронавируса, украинское правительство не видит никаких оснований для реструктуризации госдолга и призывает не спекулировать на теме долговой политики
Об этом говорится в сообщении на "Правительственном портале" .
"Украина в потенциальный кризис подходит более подготовленой, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры в значительно в лучшем состоянии", - заявил премьер Денис Шмыгаль.
Отмечается, что, несмотря на сложную ситуацию, Минфин продолжает реализовывать Среднесрочную стратегию управления государственным долгом, располагает диверсифицированными источниками привлечения средств для финансирования госбюджета и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме.
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