Полиция будет выборочно проверять самоизоляцию украинцев, которые вернулись из-за рубежа
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции (те, кто вернулся из-за границы, - ред.). Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю при соблюдении карантина", - написал он.
Он отметил, что "от этого, без преувеличения, зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса".
Также Геращенко не исключает, что таких мер будет недостаточно, и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей.
Геращенко также поблагодарил пограничников, "ежедневно, первыми рискуют своим здоровьем, оформляя подписку о карантине тысячам наших сограждан, которых карантин застал далеко от Украины", за их работу.
Он рассказал историю одной девушки, которая пыталась соврать о том, что она не подписывала информированное добровольное соглашение о проведении противоэпидемических или профилактических мероприятий по возвращении из-за границы в Украину.
Заместитель министра внутренних дел сообщил, что пограничники точно выполняют приказ номер 2 главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко об обязательном предупреждении всех въезжающих в Украину об обязательном карантине путем самоизоляции на 14 дней, и за нарушение этого обязательства по статье 44-3 КУоАП предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн.
- На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве вечером 23 марта в течение нескольких часов стоял поезд, прибывший из Риги, у некоторых людей обнаружили температуру .
- У пассажиров поезда, который эвакуировал украинский из Латвии, коронавируса не обнаружено .
- А Служба безопасности Украины сообщила о распространении сетями фейковых информации о "инфицирован поезд".
- Людей, которых эвакуировали в Киев на поезде из Риги, имели развозить по областям , однако транспорт был обеспечен не по всем направлениям.
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