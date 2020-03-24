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Espreso.tvОбществоПолиция будет выборочно проверять самоизоляцию украинцев, которые вернулись из-за рубежа

Полиция будет выборочно проверять самоизоляцию украинцев, которые вернулись из-за рубежа

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что участковые и патрульные полицейские приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина теми, кто вернулся в Украину из-за границы

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции (те, кто вернулся из-за границы, - ред.). Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю при соблюдении карантина", - написал он.

Он отметил, что "от этого, без преувеличения, зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса".

Также Геращенко не исключает, что таких мер будет недостаточно, и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей.

Геращенко также поблагодарил пограничников, "ежедневно, первыми рискуют своим здоровьем, оформляя подписку о карантине тысячам наших сограждан, которых карантин застал далеко от Украины", за их работу.

Он рассказал историю одной девушки, которая пыталась соврать о том, что она не подписывала информированное добровольное соглашение о проведении противоэпидемических или профилактических мероприятий по возвращении из-за границы в Украину.

Заместитель министра внутренних дел сообщил, что пограничники точно выполняют приказ номер 2 главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко об обязательном предупреждении всех въезжающих в Украину об обязательном карантине путем самоизоляции на 14 дней, и за нарушение этого обязательства по статье 44-3 КУоАП предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн.

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