Полиция будет выборочно проверять самоизоляцию украинцев, которые вернулись из-за рубежа

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции (те, кто вернулся из-за границы, - ред.). Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю при соблюдении карантина", - написал он.

Он отметил, что "от этого, без преувеличения, зависит будущее борьбы с эпидемией коронавируса".

Также Геращенко не исключает, что таких мер будет недостаточно, и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей.