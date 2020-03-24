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Espreso.tvОбществоПоезд с эвакуированными из Риги: мест в автобусах с вокзала хватило не всем

Поезд с эвакуированными из Риги: мест в автобусах с вокзала хватило не всем


фото: Укрінформ
Людей, которых эвакуировали в Киев на поезде из Риги, должны были развозить по областям: в Житомирскую, Винницкую, Кировоградскую, Днепропетровскую и тому подобное. Однако транспорт был обеспечен не по всем направлениям

Об этом сообщает Бабель.

Уже на вокзале выяснилось, что, например проезд в Житомирскую область в автобусе платный. А жителям Луганской и Донецкой областей сказали, что им придется добираться домой самостоятельно.

Люди из Луганской и Донецкой областей пытались сесть в автобусы до Днепра, но там не было мест. Несколько человек из поезда были с оккупированных Россией территорий. На вопрос журналистов, как они доберутся до своих домов, сказали: "Как-нибудь будет, разберемся".

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