Поезд с эвакуированными из Риги: мест в автобусах с вокзала хватило не всем

24 марта, 2020, 07:53

Людей, которых эвакуировали в Киев на поезде из Риги, должны были развозить по областям: в Житомирскую, Винницкую, Кировоградскую, Днепропетровскую и тому подобное. Однако транспорт был обеспечен не по всем направлениям

Об этом сообщает Бабель.

Уже на вокзале выяснилось, что, например проезд в Житомирскую область в автобусе платный. А жителям Луганской и Донецкой областей сказали, что им придется добираться домой самостоятельно.

Люди из Луганской и Донецкой областей пытались сесть в автобусы до Днепра, но там не было мест. Несколько человек из поезда были с оккупированных Россией территорий. На вопрос журналистов, как они доберутся до своих домов, сказали: "Как-нибудь будет, разберемся".