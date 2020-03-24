Олимпиада-2020: организаторы рассказали, будут ли менять название Игр
24 марта, 2020, 16:01
В Японии не собираются менять официальное название Олимпиады-2020 в Токио, несмотря на перенос игр на 2021 год
Об этом сообщает NHK.
Губернатор Токио Юрико Коикэ сообщила, что, несмотря на перенос Олимпийских игр на 2021 год, название турнира останется прежним - Токио-2020.
"Что касается названия Игр, то оно останется прежним -Токио 2020. Олимпийский огонь, который уже находится в Японии, станет символом победы над коронавирусом", - сказала Коикэ.
- Напомним, 2 марта стало известно, что организационный комитет Олимпиады-2020 рассматривает возможность проведения Игр в Токио без зрителей.
- 3 марта японский министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото заявила, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести с лета на конец 2020 года.
- 11 марта представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси заявил, что считает, что Игры необходимо перенести на 2022 год из-за распространения коронавируса.
- 24 марта президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка обнародовал обращение относительно возможного переноса Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса.
- Также 24 марта стало известно, что Япония согласилась перенести Олимпиаду-2020, при условии, что Игры в Токио состоятся в 2021 году.
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