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Espreso.tvСпортОлимпиада-2020: организаторы рассказали, будут ли менять название Игр

Олимпиада-2020: организаторы рассказали, будут ли менять название Игр


фото: Getty Images
В Японии не собираются менять официальное название Олимпиады-2020 в Токио, несмотря на перенос игр на 2021 год

Об этом сообщает NHK.

Губернатор Токио Юрико Коикэ сообщила, что, несмотря на перенос Олимпийских игр на 2021 год, название турнира останется прежним - Токио-2020.

"Что касается названия Игр, то оно останется прежним -Токио 2020. Олимпийский огонь, который уже находится в Японии, станет символом победы над коронавирусом", - сказала Коикэ.

 

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