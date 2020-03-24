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Espreso.tvОбществоОккупационные власти Крыма заявили о 6 новых случаев инфицирования коронавирусом

Оккупационные власти Крыма заявили о 6 новых случаев инфицирования коронавирусом

В аннексированном Крыму подтверждены шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Об этом сообщает подконтрольный России "глава Крыма" Сергей Аксенов в Facebook.

По его информации, установлено, что все заболевшие - жители полуострова, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран.

"При этом 4 больных - члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ, а также осуществляла путешествие на круизном лайнере. Еще 2 случая тоже завезены на территорию республики: больные прибыли после посещения Литвы и Бельгии", - написал Аксенов.

Он отметил, что всем больным диагнозы подтверждены лабораторно. Крымчане госпитализированы в инфекционные отделения больниц полуострова и находятся в отдельных боксах.

"У 4 инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое обнаружено лабораторно. У двух больных - состояние средней степени тяжести. Пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения", - добавил Аксенов.

По его информации, определен круг контактных лиц, среди близких контактов - госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа удаленных контактов - находятся под контролем по месту жительства на изоляции.

24 марта в крымском управлении Роспотребнадзора сообщили, что в аннексированном Крыму и Севастополе нет новых случаев заражения короновирусной инфекцией.

Ранее российские власти Крыма подтвердила первый случай заболевания COVID-19. Власти полуострова насчитали 37 человек, контактировавших с первым больным. Все они изолированы в медучреждениях или дома.

 

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