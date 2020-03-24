Офис генпрокурора открыл дело против РФ по факту преследования главы Меджлиса Чубарова в Крыму

24 марта, 2020, 16:02

Офис генерального прокурора открыл дело по факту незаконного преследования российскими властями главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Сообщается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев ведения войны) Уголовного кодекса Украины.

"РФ пытается через подконтрольные "правоохранительные органы" ретроспективно применить свое уголовное законодательство на оккупированной территории Украины против указанного лица за якобы организацию массовых беспорядков у парламента автономии. Таким образом, оккупационные "правоохранители", в нарушение требований статьи 70 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, пытаются преследовать людей за события, которые происходили до начала оккупации путем возбуждения уголовных дел по надуманным фактам", - сообщили в ОГП.

Следком России возбудил против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова дело по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 года.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что открытие оккупационными властями Крыма уголовного дела является незаконным.