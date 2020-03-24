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Espreso.tvОбществоНовым эпицентром пандемии коронавируса могут стать США, - ВОЗ

Новым эпицентром пандемии коронавируса могут стать США, - ВОЗ


фото: reuters
Всемирная организация здравоохранения заявила, что наблюдает "очень большое ускорение" в распространении коронавируса в США

В ВОЗ считают, что Штаты могут стать новым эпицентром вспышки коронавируса, сообщает Reuters.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что 85% заражений, которые произошли за последние сутки, приходятся на Европейский союз и США. 40% из них зафиксированы именно в Штатах.

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США занимают третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом.

По последним данным, там выявлено более 46 тысяч случаев инфицирования, 593 человека умерли.

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