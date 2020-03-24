 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНосит товары первой необходимости пенсионерам: знаменитый футбольный тренер Моуринью стал волонтером в Лондоне

Носит товары первой необходимости пенсионерам: знаменитый футбольный тренер Моуринью стал волонтером в Лондоне


фото: Getty Images
Тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Жозе Моуринью устроился волонтером в Лондоне и разносит товары первой необходимости пожилым людям

Об этом сообщил журналист Sky Sports Майл Бридж в twitter.

Португальский тренер стал волонтером в благотворительной организации Age UK, специализирующаяся на помощи людям пожилого возраста.

Во время карантина Моуринью разносит пенсионерам предметы первой необходимости в Энфилде - одном из районов Лондона.

57-летний Жозе Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира.

  • 20 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении ограничений на работу заведений общественного питания и развлекательных заведений для борьбы с коронавирусом.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 марта, 2020 вторник

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

24 марта, 2020 вторник

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать