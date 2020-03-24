Носит товары первой необходимости пенсионерам: знаменитый футбольный тренер Моуринью стал волонтером в Лондоне
24 марта, 2020, 08:59
Тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Жозе Моуринью устроился волонтером в Лондоне и разносит товары первой необходимости пожилым людям
Об этом сообщил журналист Sky Sports Майл Бридж в twitter.
Португальский тренер стал волонтером в благотворительной организации Age UK, специализирующаяся на помощи людям пожилого возраста.
Во время карантина Моуринью разносит пенсионерам предметы первой необходимости в Энфилде - одном из районов Лондона.
57-летний Жозе Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира.
My place of birth, Enfield had an extra helper for @age_uk today. Delivering essential goods to the elderly. Nice one, Jose. #THFC pic.twitter.com/fYSxTIOOoK- Michael Bridge (@MichaelBridge_) March 23, 2020
- 20 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении ограничений на работу заведений общественного питания и развлекательных заведений для борьбы с коронавирусом.
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