Носит товары первой необходимости пенсионерам: знаменитый футбольный тренер Моуринью стал волонтером в Лондоне

24 марта, 2020, 08:59

Тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Жозе Моуринью устроился волонтером в Лондоне и разносит товары первой необходимости пожилым людям

Об этом сообщил журналист Sky Sports Майл Бридж в twitter.

Португальский тренер стал волонтером в благотворительной организации Age UK, специализирующаяся на помощи людям пожилого возраста.

Во время карантина Моуринью разносит пенсионерам предметы первой необходимости в Энфилде - одном из районов Лондона.

57-летний Жозе Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира.

My place of birth, Enfield had an extra helper for @age_uk today. Delivering essential goods to the elderly. Nice one, Jose. #THFC pic.twitter.com/fYSxTIOOoK - Michael Bridge (@MichaelBridge_) March 23, 2020