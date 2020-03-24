НАН отправила авторов отечественной тест-системы на коронавирус в неоплачиваемый отпуск

24 марта, 2020, 15:55

Сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, создавших один из отечественных тестов для диагностики коронавируса, отправили в неоплачиваемый отпуск

Об этом сообщила старший научный сотрудник института, кандидат биологических наук Оксана Пивень в Facebook.

"Мы, и не только наш институт, сейчас в отпуске за свой счет. Есть проблемы с базовым финансированием - то есть с деньгами на зарплаты согласно штатного расписания", - написала ученый.

Читайте также: В Украине разработали собственную тест-систему на коронавирус

"Ситуацию с финансированием института я комментировать не буду. Это не моя компетенция. Для этого есть пресс-служба НАН Украины, наверное какая-то пресс-служба МОН, кабинета министров, я думаю вам там лучше и профессионально объяснят, где деньги, почему наука не дофинасируется в течение последних десятилетий, почему это не в приоритете нашей Государственной стратегии? " - добавила она.

Она отметила, что ситуация с отпусками за свой счет, или переходом учреждения на 3 или 4 рабочих дня (потому что не хватает средств на оплату труда), не является чем-то новым.

"Вакцину обязательно разработают, но не у нас, потому что у нас нет достаточных средств для проведения надлежащей научной работы, а вакцина на пустом месте не появляется. Это кропотливая и длительная работа. А мы будем ее покупать из-за границы, ну те кто смогут себе это позволить", - добавила Пивень.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb